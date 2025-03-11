BM, Taiwan'ı Çin'in Eyaleti Olarak Tanımladı - Son Dakika
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BM, Taiwan'ı Çin'in Eyaleti Olarak Tanımladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Taiwan'ı ayrı bir ülke değil, Çin'in bir eyaleti olarak gördüğünü vurguladı.

11.03.2025 18:13
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BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Birleşmiş Milletler'in Taiwan'a ilişkin resmi görüşüne dikkat çekerek, "BM'nin Taiwan'ı, ayrı statüsü olmayan bir Çin eyaleti olarak kabul ettiği açıkça belirtilmiştir" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 7 Mart'ta 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "BM'de Taiwan bölgesine sadece 'Çin'in bir eyaleti' olarak atıfta bulunulmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında Wang'ın açıklamasının Çin anakarasının Taiwan'a yönelik politikasının sertleştiği anlamına gelip gelmediği şeklindeki soru üzerine, Taiwan sorunu konusunda Çin'in tutumunun tutarlı ve net olduğunu vurguladı.

"Taiwan'a Çin'in bir eyaleti olarak atıfta bulunmasından da anlaşılacağı üzere BM ve BM'nin uzmanlaşmış kuruluşları bu karara riayet etmektedir" ifadelerini kullanan Mao, "Bu, BM'nin iyi şekilde kayda alınmış tutarlı pozisyonudur" dedi.

Sözcü, 1971 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2758 sayılı kararın dünyada tek bir Çin olduğunu, Taiwan'ın bir ülke olmadığını ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Mao söz konusu karar uyarınca Çin'in BM Genel Kurulu'nda bir sandalyesi bulunduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin BM'deki tek yasal temsilci olduğunu da vurguladı.

Sözcü, "Tek Çin ilkesine ve 1992 Mutabakatı'na bağlılığımızı sürdürüyoruz. Barışçıl yeniden birleşmeyi gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde samimiyetle çalışmaya ve en üst düzeyde çaba sergilemeye hazırız. Öte yandan Çin, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacak ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan ayrılıkçılara ve dış müdahaleye kesin şekilde karşı çıkacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM, Taiwan'ı Çin'in Eyaleti Olarak Tanımladı - Son Dakika

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