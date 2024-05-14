BM: Ukrayna'da saldırılar artıyor, altyapı hedef alınıyor - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da saldırılar artıyor, altyapı hedef alınıyor

BM: Ukrayna\'da saldırılar artıyor, altyapı hedef alınıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın özellikle Harkiv bölgesinde saldırıların arttığını, tarafların iki ülkede de altyapıları hedef aldığını bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, artan çatışmanın daha fazla yerinden edilmeye yol açtığını, Harkiv bölgesinden 7 bin kişinin kaçtığını söyledi. Doughten, sadece nisan ayında Ukrayna'da 700 sivilin öldürüldüğünü belirtti. Ukrayna genelinde sivil altyapıya ilişkin saldırıların yoğunlaştığına dikkati çeken Doughten, 22 Mart'tan bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik 5 saldırı yapıldığını söyledi. Doughten, Rusya'da enerji altyapısı ve petrol rafinelerini hedef alan saldırıların da alarm verici olduğuna işaret ederek, söz konusu saldırıların savaşı daha da alevlendireceği uyarısında bulundu. Doughten, BM Güvenlik Konseyine savaşın sonlanması için adım atması çağrısında bulundu.

14.05.2024 23:07
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın özellikle Harkiv bölgesinde saldırıların arttığını, tarafların iki ülkede de altyapıları hedef aldığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki insani duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, artan çatışmanın daha fazla yerinden edilmeye yol açtığını, Harkiv bölgesinden 7 bin kişinin kaçtığını söyledi.

Ukrayna'da çatışmanın özellikle Rusya'yla kuzeydoğu sınırında arttığına işaret eden Doughten, Harkiv bölgesinde üst üste saldırıların çocukların da aralarında bulunduğu can kaybı ve yaralanmaya neden olduğunu ifade etti.

Doughten, sadece nisan ayında Ukrayna'da 700 sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Toplumun yüzde 40'ı insani yardıma muhtaç

Ukrayna genelinde sivil altyapıya ilişkin saldırıların yoğunlaştığına dikkati çeken Doughten, 22 Mart'tan bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik 5 saldırı yapıldığını söyledi.

Doughten, Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde demir yolu altyapısına yönelik saldırılardan da derin endişe duyduklarını kaydetti.

Limanlara yönelik saldırıların ihracat kabiliyetini kısıtladığına dikkati çeken Doughten, "Bu dünya genelinde gıda güvencesizliği artarken gerçekleşiyor." dedi.

Doughten, Rusya'da enerji altyapısı ve petrol rafinelerini hedef alan saldırıların da alarm verici olduğuna işaret ederek, söz konusu saldırıların savaşı daha da alevlendireceği uyarısında bulundu.

Savaşın on binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu kaydeden Doughten, "Ukrayna'da toplumun yüzde 40'ı insani yardıma muhtaç." dedi.

Doughten, BM Güvenlik Konseyine savaşın sonlanması için adım atması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Harkiv, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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