BMGK, KDC\'deki silahlı grup elebaşlarına yaptırım kararı aldı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğu bölgesinde şiddetin tırmanması üzerine 6 silahlı grup elebaşına yönelik yaptırım kararı aldı.

BMGK'den yapılan açıklamada, KDC'de Demokratik İttifak Güçleri (ADF), 23 Mart Hareketi (M23) ve Ruanda'nın Kurtuluşu için Demokratik Güçler (FDLR) adlı isyancı grupların elebaşlarına yönelik yaptırım kararı alındığı bildirildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, yaptığı açıklamada, yaptırım listesine alınanların ülkede yaşanan birçok olaydan sorumlu olduğunu belirtti.

Wood, bu kişilerin yaptırım listesine alınmasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Yaptırım listesine alınanlar hakkında silah ambargosu, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması kararı uygulanacak.

???????- KDC'de çatışmalar devam ediyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bölgede ADF ve M23 başta olmak üzere birçok isyancı örgüt faaliyet gösteriyor.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son 15 günde artan saldırılarında, birçok sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.

M23 isyancı grubuna destek verdiği ileri sürülen Ruanda ile KDC savaşın eşiğine geldi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söyledi.