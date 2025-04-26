BMGK, Pahalgam Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

BMGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pahalgam bölgesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri paylaşıldı.

Saldırının şiddetle kınandığı ve terörün, "uluslararası barış ve güvenliğin önündeki en büyük tehditlerden biri" olduğu vurgulanan açıklamada, saldırının tüm sorumlularının yargı önüne getirilmesi konusunda tüm üye devletlere işbirliği çağrısı yapıldı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de 24 Nisan'da Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginliğin "yakından ve derin endişeyle" takip edildiğini belirterek iki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunmuştu.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hindistan yönetimi, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunarak "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini isteyen Hint yönetimi, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.