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İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 16.13'te kaydedildi.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.