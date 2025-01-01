Bodrum, 2024'e Konserle Veda Etti

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(MUĞLA)- Bodrumlular, 2024'e, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen Emircan İğrek konseri ile veda etti. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "2025 yılının sevdiklerinize daha sıkı sarılacağınız, yeni hedefler koyup o hedeflere sımsıkı yürüyeceğiniz bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Bodrum'da 2025 yılı, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren konserlerle karşılandı. Konser etkinliklerine, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yeni yıl kutlamaları, pazartesi günü Emirhan ve Görkem Band Konseri ile başladı. Performanslarıyla geceye renk katan grup, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Salı günü ise Belediye Meydanı'nda DJ Suat Ateşdağlı sahne aldı. Yeni yıla yaklaşırken sahne alan Emir Can İğrek ise şarkılarıyla Bodrumlulara keyifli anlar yaşattı. Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte yağdırılan yapay kar, konser boyunca vatandaşların coşkusunu zirveye taşıdı.

Açılış konuşmalarının gerçekleştirildiği konser etkinliğinde CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, sağlık, huzur ve bereket temennileriyle herkesin yeni yılını kutlayarak, "Hepimizin 2025'i Bodrum kadar güzel olsun" dedi.

"Yorulmayız, durmayız"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise "2025 yılının sevdiklerinize daha sıkı sarılacağınız, yeni hedefler koyup o hedeflere sımsıkı yürüyeceğiniz bir yıl olmasını diliyorum. Hem memleketimize hem bölgemize çok kıymetli katkılar sunacaksınız. Bu genç yaşımda, 2024 yılında belediye başkanı olma şerefini ve gururunu yaşattınız. O yüzden şu an karşınızda sizlere seslenirken 2024 yılının bana vermiş olduğu mutlulukla, heyecanla beraber karşınızdayım. İnşallah önümüzdeki diğer yıllarda da siz kıymetli Bodrumlulara ve dünyanın her bir yanında, canım Türkiye'nin dört bir yanından gelip Bodrum'u dolduran kıymetli hemşehrilerime yaraşır hizmetler yapacağız. Genciz, gençliğimizle gurur duyuyoruz. Yorulmayız, durmayız. İşte görüyorsunuz yine genç arkadaşlarım burada. Bodrum'u sıcacık yaptılar içimizi ısıttılar" diye konuştu.