Bodrum Belediyesi'nden İlçedeki Okullarda Bakım Onarım Çalışması

07.02.2026 16:37  Güncelleme: 18:02
Bodrum Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim ortamlarını iyileştirmek amacıyla bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin daha güvenli ve temiz alanlarda eğitim alması hedefleniyor.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, ilçedeki okulların eğitim ortamlarını iyileştirmek amacıyla başlattığı bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Birimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan gelen talepler doğrultusunda okullarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalarla öğrencilerin daha güvenli, temiz ve nitelikli alanlarda eğitim görmesi hedefleniyor. Ekipler, yarıyıl tatili boyunca da çalışmalarına ara vermeden devam etti. Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu, Müskebi Mahallesi Özel Çocuklar Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi, Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez Turgut Reis Ortaokulu ve Turgutreis Akçaalan Recai Ahmet Ersan Ortaokulu'nda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Bank ve piknik masaları okullara teslim edildi

Okullarda ihtiyaç duyulan alanlara yeni korkuluk demirleri monte edilirken, çatı tamiratı ve yalıtım işlemleri gerçekleştirildi. Sıhhi tesisat arızaları giderildi, kapı ve pencerelerin bakım ve onarımları yapıldı. Ayrıca okul bahçelerinde çalı, ot ve benzeri atıkların temizlenmesiyle çevre düzenlemeleri tamamlandı. Elektrik tesisatında küçük çaplı tamirat ve yenileme çalışmaları yapılırken, oyun alanları boyandı ve çeşitli küçük tadilatlar gerçekleştirildi. Gelen talepler doğrultusunda bank ve piknik masaları da okullara teslim edildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Merkez Turgut Reis Ortaokulu bahçesinde parke döşeme çalışmalarına başladı.

Belediye yetkilileri, eğitim kurumlarına sağlanan bu desteklerle öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Belediye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

