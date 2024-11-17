Bodrum Belediyesi'nden Sağanak Yağışlarla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediyesi'nden Sağanak Yağışlarla Mücadele

Geniş Video İzle

Bodrum Belediyesi, etkili olan sağanak yağışlar sonrası olumsuz durumları önlemek için saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri temizlik ve müdahale çalışmaları yaparak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

17.11.2024 09:27  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışta meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek için saha çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış dolayısıyla olumsuz durum yaşanabilecek alanlarda nöbet tutuyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci koordinasyonunda yapılan çalışmalarda ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparken su akışını sağlayarak taşma ve su baskınlarının önüne geçmeye çalışıyor. Ekipler, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışmalar yürütürek, kanal açma araçları ve kepçelerle gerekli görülen bölgelere müdahalede bulunuyor.

Yarımadanın her bölgesinde Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Afet İşleri, Zabıta ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü saha sorumluları iletişim halinde koordinasyonu sağlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yağışlardan etkilenen ev ve işletmelere destek olurken, zabıta ekipleri ise düzenli devriye gerçekleştirerek risk taşıyan ve müdahale edilmesi gereken yerleri tespit ediyor. Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri ise vatandaşlarla iletişim kurarak ihtiyaç ve talepleri ilgili müdürlüklere ivedi olarak iletiyor.

Çalışmaları koordine eden Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Belediye ekiplerimiz, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışlar sırasında olumsuz durumlarla karşılaşmamak için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığını önceleyerek yaşanan olumsuzlukları en aza indirmeye çalışıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, olumsuzlukların yaşandığı bölgeleri ekip arkadaşlarımızla yerinde inceliyoruz. Çalışmalarımızı kesintisiz devam ettirecek, meydana gelebilecek her türlü olumsuz durumu en hızlı şekilde çözmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Vatandaşlar '444 00 48' numaralı telefondan belediyenin ilgili birimlerine ulaşarak bilgi ve yardım alabilir.

Bodrum Belediyesi\'nden Sağanak Yağışlarla Mücadele
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Bodrum, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Sağanak Yağışlarla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
08:24 Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
08:02 Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti’ye üye olurdu Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu
01:53 Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 10:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden Sağanak Yağışlarla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.