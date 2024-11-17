Bodrum Belediyesi\'nden Sağanak Yağışlarla Mücadele

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8 ile sarı kodlu uyarı! Plan yaparken bir kez daha düşünün

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışta meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek için saha çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış dolayısıyla olumsuz durum yaşanabilecek alanlarda nöbet tutuyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci koordinasyonunda yapılan çalışmalarda ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparken su akışını sağlayarak taşma ve su baskınlarının önüne geçmeye çalışıyor. Ekipler, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışmalar yürütürek, kanal açma araçları ve kepçelerle gerekli görülen bölgelere müdahalede bulunuyor.

Yarımadanın her bölgesinde Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Afet İşleri, Zabıta ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü saha sorumluları iletişim halinde koordinasyonu sağlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yağışlardan etkilenen ev ve işletmelere destek olurken, zabıta ekipleri ise düzenli devriye gerçekleştirerek risk taşıyan ve müdahale edilmesi gereken yerleri tespit ediyor. Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri ise vatandaşlarla iletişim kurarak ihtiyaç ve talepleri ilgili müdürlüklere ivedi olarak iletiyor.

Çalışmaları koordine eden Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Belediye ekiplerimiz, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışlar sırasında olumsuz durumlarla karşılaşmamak için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığını önceleyerek yaşanan olumsuzlukları en aza indirmeye çalışıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, olumsuzlukların yaşandığı bölgeleri ekip arkadaşlarımızla yerinde inceliyoruz. Çalışmalarımızı kesintisiz devam ettirecek, meydana gelebilecek her türlü olumsuz durumu en hızlı şekilde çözmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Vatandaşlar '444 00 48' numaralı telefondan belediyenin ilgili birimlerine ulaşarak bilgi ve yardım alabilir.