Bodrum'da 17 Nisan 'Merhaba Günü' Kutlanacak

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi'ne bağlı Bodrum Deniz Müzesi öncülüğünde Halikarnas Balıkçısı'nın merhabasını daha geniş kitlelere ulaştırma hedefliyle, 17 Nisan "Merhaba Günü" olarak kutlanmaya başlıyor. Halikarnas Balıkçısı'nın somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmanın amaçlandığı etkinlikte, "Merhaba" kelimesinin temsil ettiği değerler ve Halikarnas Balıkçısı ekseninde konuşmalar, müzik ve tiyatro performansları, video gösterimleri yer alacak.

Türkiye'de 17 Nisan "Merhaba Günü" olarak kutlanmaya başlıyor. Bilgi Yayınevi tarafından desteklenen Merhaba Günü'nün tanıtım etkinliği Osmantan Erkır'ın sunuculuğunu yapacağı özel etkinlik ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'ya ait orijinal eserlerden oluşan serginin başlamasıyla 17 Nisan 2025 tarihinde Bodrum'da gerçekleşecek. Bodrum Belediyesi'ne bağlı Bodrum Deniz Müzesi'nin çalışmalarıyla hayata geçen Merhaba Günü projesiyle Halikarnas Balıkçısı'nın somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmak ve tanıtmak amaçlanıyor. Balıkçı'nın doğum gününe atfen, 17 Nisan günü, dönemin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından 2022 yılında "Merhaba Günü" ilan edilmişti. 2023 yılında, Merhaba Günü'nün logosunun arandığı "Uluslararası Merhaba Günü Logo Yarışması" gerçekleştirilmiş ve 2024 yılında ödüller sahiplerini bulmuştu. 2025 yılında ise Merhaba Günü'nin ilk defa kutlanması üzere çalışmalar başladı. Bodrum Belediyesine bağlı ve Halikarnas Balıkçısı özel koleksiyonu ve arşivine sahip Bodrum Deniz Müzesi, çalışmalarıyla Merhaba Günü projesini hayata geçirerek Balıkçı'nın kültürel mirasını tanıtıyor.

Merhaba Günü programı

Halikarnas Balıkçısı'nın 135. doğum günü anısına oluşturulan ve Merhaba Günü'nün tanıtılmasını hedefleyen program, 17 Nisan 2025 tarihinde Bodrum'da Inspera Bodrum-Livaneli Sahnesi'nde gerçekleşecek. Özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Osmantan Erkır sunuculuğunda gerçekleşecek etkinlikte "Merhaba" kelimesinin temsil ettiği değerler ve Halikarnas Balıkçısı ekseninde konuşmalar ile müzik ve tiyatro performansları, video gösterimleri yer alacak. Zülfü Livaneli ve Sunay Akın Merhaba Günü'ne özel oluşturdukları videolarla programda yer alacakken, Jehan Barbur ve Hakan Meriçliler okuma performansları, Özgür Kıyat ve Emina Rosa akustik performansları, Utku Erişik tiyatro performansı, Haluk Polat şefliğinde An Vokal ve Koro Piera ise mini konserleriyle programda yer alacak.

"Ressam Cevat Şakir: Halikarnas Balıkçısı'nın Görsel Mirası" sergisi

Ressam Cevat Şakir: Halikarnas Balıkçısı'nın Görsel Mirası sergisi, 18 Nisan-18 Mayıs günleri arasında Inspera Bodrum'da ziyaret edilebilecek. Tasarım tarihçisi ve akademisyen Ömer Durmaz'ın küratörlüğündeki resim ve illüstrasyon sergisinde, Bodrum Deniz Müzesi'nin, Kabaağaçlı ailesinin ve özel koleksiyonlardan orijinal eserler ve dönem resimlemeleri yer alacak. Bilgi Yayınevi iş birliğiyle desteklenen Merhaba Günü programında, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları bulunuyor. Merhaba Günü'yle ilgili tüm bilgilere internet adresinden ulaşılabiliyor.

Bodrum Deniz Müzesi'nin Halikarnas Balıkçısı çalışmaları

Bodrum Deniz Müzesi, ziyarete açıldığı 2011 senesinden bu yana Cevat Şakir Kabaağaçlı Özel Koleksiyonu'na ev sahipliği yapıyor. Halikarnas Balıkçısı'nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan tarafından müzeye kazandırılan koleksiyonda Balıkçı'nın kişisel eşyaları, orijinal çizimler ve arşiv malzemesi bulunuyor. Müzenin Halikarnas Balıkçısı arşivi ve koleksiyonu, 2021 yılından itibaren Prof. Şadan Gökovalı başta olmak üzere koleksiyoncular ve Kabaağaçlı ailesi tarafından müzeye bağışlanan eser ve arşiv malzemesiyle genişleyip hali hazırda Halikarnas Balıkçısı'yla ilgili en büyük arşive sahip olan müze olarak Balıkçı'nın mirasını yaşatıyor.

Bodrum Deniz Müzesi, her sene, Halikarnas Balıkçısı'nın doğum (17 Nisan) ve ölüm (13 Ekim) yıl dönümlerinde farklı içeriklerle etkinlik programları oluşturuyor, aynı zamanda rutin olarak her eğitim-öğretim yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirdiği Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri'nde devam ediyor. Bodrum Deniz Müzesi'nin, eğitim ve etkinlik programları dahilinde tasarladığı "Cevat Şakir'in Mürekkepli Mumlu Kazıma Tekniği" atölyeleri ise çocuk, genç ve yetişkinlere hitap ediyor.

Müze çalışmalarıyla, Halikarnas Balıkçısı'nın 50. ölüm yıl dönümünün 2023 UNESCO anma programlarına katılabilmesi için resmi başvuru yapıldı fakat olumlu bir geri bildirim olmadı. Bu girişimle ilgili, Bodrum Deniz Müzesi'nin 2019 yılında hayata geçirdiği Bodrum Deniz Müzesi yayınlarından çıkan " Akdeniz'in Ebedi Genci, Halikarnas Balıkçısı" kitabı bulunuyor.