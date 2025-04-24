Bodrum'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Geniş Video İzle

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bizi hayata bağlayan, bize yaşama sevinci veren, mutluluklarıyla mutlu olduğumuz, gözyaşları olduğu zaman da büyük bir üzüntüye sahip olduğumuz yarınımızın teminatı sevgili çocuklar, her şey sizler için. Bodrum Belediyesi ne yapıyorsa sizlerin yarınları daha iyi olsun diye yapıyor" dedi.

24.04.2025 12:58  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bizi hayata bağlayan, bize yaşama sevinci veren, mutluluklarıyla mutlu olduğumuz, gözyaşları olduğu zaman da büyük bir üzüntüye sahip olduğumuz yarınımızın teminatı sevgili çocuklar, her şey sizler için. Bodrum Belediyesi ne yapıyorsa sizlerin yarınları daha iyi olsun diye yapıyor" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bodrum'un farklı mahallelerinde düzenlen programlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 23 Nisan günü saat 09.30'da belediye meydanında çelenk sunumu ile başlayan program, Bodrum Kaymakamlığı tarafından Bodrum Kalesi'nde düzenlenen kutlama ile devam etti. Bodrum Belediyesi tarafından Bahçeyaka ve Yalıkavak mahalleleri ile Umurça Parkı'nda hazırlanan etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca Bodrumspor Spor Kulübü tarafından Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Mini Voleybol Şenliği düzenlendi. Turgutreis'te ise yapımı tamamlanan Muhtar Mehmet Satılmış Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çocuk Şenliği ise Bodrum Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle Umurça Parkı'nda düzenlendi. Belediye Başkanı Tamer Mandalici'nin katıldığı şenlikte yüz boyama, bitki dikimi, kolaj, resim atölyelerinin yanı sıra öğrencilerin dans gösterileri, koro dinletileri ile yiyecek içecek ikramları yapıldı. Kostümlü animatörler ise gün boyunca çocuklarla fotoğraf çekimi yaptı. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile Başkan Tamer Mandalinci yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı.

"Çocuklar bizim geleceğimizdir"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Ülker Türker, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 27 yıldır devam eden şenliğimize katkılarından ve desteklerinden dolayı Bodrum Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle devam eden Cumhuriyet yolunda açtığı Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Türk çocuklarına dünyada bir ilk olarak hediye etmiştir. Bu özel günde bütün eğlenceler sizleri bekliyor. Bu özel gün dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna şehit olan bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve güzellikle anıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak çocukların çağdaş bireyler olarak yetişmesi için bugüne kadar elimizden geldiğince çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun."

"Yaptığımız güzel işlere sizlerle beraber devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise tüm çocukların Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılını kutluyoruz. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bizi hayata bağlayan, bize yaşama sevinci veren, mutluluklarıyla mutlu olduğumuz, gözyaşları olduğu zaman da büyük bir üzüntüye sahip olduğumuz yarınımızın teminatı sevgili çocuklar, her şey sizler için. Bodrum Belediyesi ne yapıyorsa sizlerin yarınları daha iyi olsun diye yapıyor. Bugün burada da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Bodrum Belediyesi, sizlere çok kıymetli atölyeler ve etkinlikler sunuyor. Keyifli vakit geçirmeniz için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sizlerin mutluluğu bana enerji veriyor. O yüzden yaptığımız güzel işlere sizlerle beraber devam edeceğiz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Tamer Mandalinci, Etkinlikler, 23 Nisan, Bodrum, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Jeoloji Mühendisi Aykan’dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir Jeoloji Mühendisi Aykan'dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları

13:04 6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
18:58 Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
18:43 Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:27 AFAD: İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
18:07 Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de çocukları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 14:11:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.