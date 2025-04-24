Bodrum'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(MUĞLA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bizi hayata bağlayan, bize yaşama sevinci veren, mutluluklarıyla mutlu olduğumuz, gözyaşları olduğu zaman da büyük bir üzüntüye sahip olduğumuz yarınımızın teminatı sevgili çocuklar, her şey sizler için. Bodrum Belediyesi ne yapıyorsa sizlerin yarınları daha iyi olsun diye yapıyor" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bodrum'un farklı mahallelerinde düzenlen programlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 23 Nisan günü saat 09.30'da belediye meydanında çelenk sunumu ile başlayan program, Bodrum Kaymakamlığı tarafından Bodrum Kalesi'nde düzenlenen kutlama ile devam etti. Bodrum Belediyesi tarafından Bahçeyaka ve Yalıkavak mahalleleri ile Umurça Parkı'nda hazırlanan etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca Bodrumspor Spor Kulübü tarafından Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Mini Voleybol Şenliği düzenlendi. Turgutreis'te ise yapımı tamamlanan Muhtar Mehmet Satılmış Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çocuk Şenliği ise Bodrum Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle Umurça Parkı'nda düzenlendi. Belediye Başkanı Tamer Mandalici'nin katıldığı şenlikte yüz boyama, bitki dikimi, kolaj, resim atölyelerinin yanı sıra öğrencilerin dans gösterileri, koro dinletileri ile yiyecek içecek ikramları yapıldı. Kostümlü animatörler ise gün boyunca çocuklarla fotoğraf çekimi yaptı. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile Başkan Tamer Mandalinci yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı.

"Çocuklar bizim geleceğimizdir"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Ülker Türker, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 27 yıldır devam eden şenliğimize katkılarından ve desteklerinden dolayı Bodrum Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle devam eden Cumhuriyet yolunda açtığı Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Türk çocuklarına dünyada bir ilk olarak hediye etmiştir. Bu özel günde bütün eğlenceler sizleri bekliyor. Bu özel gün dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna şehit olan bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve güzellikle anıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak çocukların çağdaş bireyler olarak yetişmesi için bugüne kadar elimizden geldiğince çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun."

"Yaptığımız güzel işlere sizlerle beraber devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise tüm çocukların Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılını kutluyoruz. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bizi hayata bağlayan, bize yaşama sevinci veren, mutluluklarıyla mutlu olduğumuz, gözyaşları olduğu zaman da büyük bir üzüntüye sahip olduğumuz yarınımızın teminatı sevgili çocuklar, her şey sizler için. Bodrum Belediyesi ne yapıyorsa sizlerin yarınları daha iyi olsun diye yapıyor. Bugün burada da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Bodrum Belediyesi, sizlere çok kıymetli atölyeler ve etkinlikler sunuyor. Keyifli vakit geçirmeniz için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sizlerin mutluluğu bana enerji veriyor. O yüzden yaptığımız güzel işlere sizlerle beraber devam edeceğiz" dedi.