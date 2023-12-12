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Bodrum'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası yapan iki lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum\'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
12.12.2023 - 20:41,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası yapan iki lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu biri fiber karinalı olmak üzere iyi ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan iki bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bodrum'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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