Bodrum'da Akıllı Kavşak Kazası
Bodrum'da akıllı kavşakta motosiklet kazası meydana geldi, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akıllı kavşakta kontrolden çıkarak adaya savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki akıllı kavşakta seyreden ve plakası öğrenilemeyen B.K. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin hızla akıllı kavşağa girdikten sonra adaya uçtuğu görülüyor.
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