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Bodrum'da Ana Su İsale Hattı Patladı - Son Dakika
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Bodrum'da Ana Su İsale Hattı Patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattı patladı. Patlama sonucunda bazı iş yerleri su altında kalırken, yol trafiğe kapatıldı. Patlamanın olduğu bölgede daha önce de 10'dan fazla patlama yaşandığı belirtildi.

Bodrum\'da Ana Su İsale Hattı Patladı
28.12.2023 - 14:03,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattı patladı. Bazı iş yerlerini su basarken, çöken yolda çukur oluştu, yol trafiğe kapatıldı. Aynı noktada 10'un üzerinde patlama olduğu belirtildi.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde ana isale hattı patladı. Patlamayla cadde suyla dolarken, bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı. Patlamayla asfaltta çukur oluştu, yol trafiğe kapandı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri tarafından hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada onarım çalışması başlatıldı. Bu arada, isale hattında aynı bölgede daha önce 10'un üzerinde patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası hattın beslediği Yarımada'nın güney mahallelerinde, bir süre su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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