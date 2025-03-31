Bodrum'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karaova bölgesinde altyapı onarımları sonrası bozulan yolların asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, Bodrum Granfondo Yarışı öncesi parkurlarında da devam ediyor.

31.03.2025 11:43  Güncelleme: 12:44
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova bölgesinde kapsamlı asfalt çalışması yaptı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova bölgesi genelinde hem yeni sokak ve caddelerde hem de farklı kurumlarca gerçekleştirilen altyapı ve arıza bakım onarım çalışmaları sonrasında bozulan cadde ve sokaklarda asfalt çalışması yürüttü.

Hafta başından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında Mumcular Mahallesi Çevre Yolu Caddesi ile caddeye bağlanan 8238 ve 8240 sokaklarda finişer ile sıcak asfalt çalışması yaptı. Karaova Mahallesi Ankara Caddesinde ise greyder ile asfaltlama yapıldı.

Ekipler, asfalt yama robot aracı ile Mumcular, Karaova, Gölbaşı ve Çiftlik mahallelerinde kırk noktada, farklı kurumlarca gerçekleştirilen altyapı ve arıza bakım onarım çalışmaları sonrasında bozulan cadde ve sokaklarda asfalt asfalt yama çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde takip eden Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammet Işık ile Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, mahallelerinde gerçekleşen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirirken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Mandalinci, Karaova bölgesinde yapılan çalışmaların hızla devam edeceğini ileterek, "Farklı kurumlarca gerçekleştirilen altyapı ve arıza bakım onarım çalışmaları sonrasında bozulan cadde ve sokaklar ile bazı yeni cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmaları ile halkımızın daha rahat ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak istiyoruz. Çalışmalarımızı, programa dahil edilecek yeni yerlerde de ihtiyaç dahilinde sürdüreceğiz" dedi.

Yollar bisiklet yarışına hazırlanıyor

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrıca 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek "Bodrum Granfondo Yarışı" öncesi yarış parkurlarının yer aldığı Pınarlıbelen Mahallesi Karanlık mevkii ile Etrim mevkii, Pınarlıbelen Mahallesi ile Çiftlik Mahallesi ve Çiftlik Mahallesi ile Çocuk Mezarlığı mevkii arasında hem düzenleme hem de asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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