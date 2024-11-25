Bodrum'da Çocuk Atölyeleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Çocuk Atölyeleri Başladı

Bodrum\'da Çocuk Atölyeleri Başladı

Bodrum Belediyesi, Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde başlattığı Çocuk Atölyeleri ile 5-6 yaş arası çocuklara yaratıcı drama ve sosyal beceri oyunları sunuyor. Etkinlikler sonunda çocuklara başarı sertifikaları verildi.

25.11.2024 13:44  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Çocuk Atölyeleri, Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde başladı. Bu kapsamda çocuklar, yaratıcı drama ile sosyal beceri oyunlarının düzenlediği etkinliklere katıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından eğitimde fırsat eşitliği kapsamında çocukların kaliteli zaman geçirmeleri için Çocuk Atölyeleri düzenleniyor. Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde başlayan atölyelerin ilkine Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Gökçakır, belediye eğitmenleri ve 5-6 yaş arası çocuklar katıldı.

Kukla gösterisi ile başlayan atölyeler, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle devam etti. Çocuklar; yaratıcı drama, sosyal beceri oyunları, motor becerilerini geliştirmek üzere kraft ve katlama etkinlikleriyle keyifli bir öğrenme deneyimi yaşarken, yaratıcılıklarını geliştirme ve sosyal becerilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Etkinliklerin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Gökçakır tarafından çocuklara başarı sertifikaları teslim edildi. Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, geleceğin teminatı olan çocukların hayatına dokunacak adımlar atmanın önemine değinerek,"Yerel yönetimler olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatına dokunacak adımlar atıyor; onları eşit, özgür ve güzel bir geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Eğitim alanında yapacağımız çalışmalarla eğitimde fırsat eşitliğini sürdürmek istiyoruz. Bodrum Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak projelerle halkımıza hizmet etmek gayesindeyiz" dedi.

Çocuk Atölyeleri belirli aralıklarla Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde devam edecek. Ön kayıt ve kontenjanlarla ilgili detaylı bilgi için '0 (537) 899 27 39', '0 (507) 176 54 42', '0 (539) 894 23 80' numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlik, Bodrum, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Çocuk Atölyeleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Çocuk Atölyeleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.