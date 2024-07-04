Bodrum\'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi Bayraktepesi mevkisinde yürüyüş yapan insanlar yürüyüş sırasında dağlık alanda insan iskeletiyle karşılaştılar, vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İSKELET YETİŞKİN BİR ERKEĞE AİT
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen iskelet, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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