Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından Deniz Dibinden 213 Kilogram Atık Çıkarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından Deniz Dibinden 213 Kilogram Atık Çıkarıldı

Bodrum\'da Dalgıçlar Tarafından Deniz Dibinden 213 Kilogram Atık Çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde, gönüllü dalış ekibi deniz dibinden 213 kilogram atık çıkardı. Aynı zamanda vatandaşlar da kıyı temizliği yaparak denizleri atıklardan arındırmaya katkı sağladı. Çıkarılan atıklar ise geri dönüşüm merkezine götürüldü.

10.07.2024 17:56
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar tarafından deniz dibinden 213 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği Gündoğan koyunda sürdü.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan'ın da arasında olduğu ilgili birim müdürleri, gönüllü dalış ekibi, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Denizleri atıklardan arındırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada gönüllü dalış ekibi dipten 213 kilogram atık çıkarırken vatandaşlar da kıyı temizliği yaptı.

Çıkarılan atıklar, Gündoğan iskelesinde sergilendikten sonra geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından Deniz Dibinden 213 Kilogram Atık Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından Deniz Dibinden 213 Kilogram Atık Çıkarıldı - Son Dakika
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