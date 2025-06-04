Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi'nin "Denize En Çok MAVİ Yakışır" sloganıyla 11 yıldır aralıksız sürdürdüğü geleneksel deniz dibi temizliğinin bu yılki dördüncü etabı, Yahşi sahilinde gerçekleştirildi.

Bodrum'un doğal güzellikleriyle öne çıkan koylarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, çevre bilincini artırmak ve denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün hemen öncesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Belediye Genel Koordinatörü ve Meclis Üyesi Niyazi Atare, Meclis Üyesi Halil Eser, ilgili birim müdürleri ve Yahşi Mahalle Muhtarı Hasan Karaoğlan katıldı.

Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin özverili çalışmaları sonucunda denizden çıkarılan toplam 241 kilogram atık, farkındalık yaratmak amacıyla Yahşi sahilinde sergilendi. Çıkarılan atıklar, geri dönüşüm işlemleri için Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, "Bodrum genelinde başlatmış olduğumuz 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yola çıktığımız deniz dibi temizliğinin dördüncüsünü bugün Yahşi Mahallemizde gerçekleştirdik. Gün geçtikçe denizden çıkan atıklar azalmakta. Bu da vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyet gösterdiğini, dikkat ettiğini gösteriyor. Bugün burada çalışan, denize giren emekçilerimize teşekkür ederim" dedi.

Temizlik, 11 Haziran Çarşamba günü Akyarlar sahilinde devam edecek.