Bodrum'da doktora şiddet olayının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezinde doktor Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin olay anının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

İlçede 29 Temmuz'da 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşen olayın öncesi ve sonrasında yaşananlar, aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, E.S. ile kız kardeşi Ö.S.A'nın doktorun kapısında bir süre beklediği, daha sonra doktor Tezvar ile görüştükleri, Ö.S.A'nın doktor Tezvar ile kapıda konuştuğu sırada E.S'nin hızla odaya girdiği görülüyor.

Kısa bir süre sonra gelen ses üzerine diğer doktor ve hastaların Tezvar'ın odasına doğru gittiği, ardından iki kardeşin odadan çıktığı ve koridorda yoğun kargaşa olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Doktorun sağlık durumu iyiye gidiyor

Öte yandan, ilçedeki özel bir hastanede tedavisi süren Tezvar'ın durumunun iyiye gittiği, yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi.

12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, 29 Temmuz'da hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmış, fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp hastası olduğu ve kalp pili bulunduğu belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.