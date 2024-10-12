Bodrum'da Dünya Kız Çocukları Günü Coşkuyla Kutlandı

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü, Hüseyin Boyacı İlkokulu'nda düzenlediği etkinlikle kutladı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gümbet Mahallesi'nde yer alan Hüseyin Boyacı İlkokulu'nda Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Vekili Halil Eser ve eşi Zehra Eser, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, Okul Müdürü Figen Gökmen, öğretmenler, öğrenciler ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte Bodrum Belediyesi logosu ile "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" yazılı dev boyuttaki kumaş üzerine renkli boyalar ile kız öğrenciler el baskısı yaptı. Etkinlik süresince Başkanvekili Halil Eser, öğrenciler ile el baskısı yaparak kız çocuklarının mutlu gününde sevinçlerine ortak oldu.

Bu özel günün tüm kız çocuklarının eğitim alması, güçlenmesi, mutlu bir geleceğe adım atması ve farkındalığın artırılması için kutlandığını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, öğrencilere hitaben "Sizler bizlerin geleceğisiniz. Hepiniz değerli ve güçlü olduğunuzu, istediğiniz her şeyi başarabileceğinizi unutmayın. Kendinize inanın, büyük hayaller kurun ve bu dünyayı daha güzel bir yer haline getirin. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Dünya sizinle daha renkli" dedi.

Müzik eşliğinde eğlenceli anların yaşandığı etkinlik sonunda tamamlanan afişin, uygun bir şekilde okulda sergilenmesi için talimat veren Bodrum Belediye Başkan Vekili Halil Eser, bu anlamlı günde düzenlenen neşeli ve sevgi dolu etkinliği çocuklarla birlikte gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak, "Bu renkli etkinliğin yapılmasına katkı sağlayan başta Bodrum Kaymakamı Sayın Mustafa Çit'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Aslan Korkmaz'a, Hüseyin Boyacı İlkokulu Müdürü Sayın Figen Gökmen'e, çok kıymetli öğretmenlerimize, etkinliği organize eden Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün çalışanlarına ve elbette sevgi dolu kalpleriyle bizlere her daim umut olan kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederek tüm kız çocuklarının 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü kutlarım" diye konuştu.

Teneffüs zili çaldığında ise okulun kız-erkek tüm öğrencileri, etkinlik alanında toplanarak çalan neşeli müzikler eşliğinde hep birlikte dans etti. Etkinlik, deve cüce oyunu ve hikaye okuma etkinliği ile sona erdi.