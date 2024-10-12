Bodrum'da Dünya Kız Çocukları Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Dünya Kız Çocukları Günü Coşkuyla Kutlandı

Geniş Video İzle

Bodrum Belediyesi, Hüseyin Boyacı İlkokulu'nda düzenlediği etkinlik ile 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Etkinlikte el baskıları yapılırken, çocuklar eğlenceli anlar geçirdi.

12.10.2024 14:32  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü, Hüseyin Boyacı İlkokulu'nda düzenlediği etkinlikle kutladı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gümbet Mahallesi'nde yer alan Hüseyin Boyacı İlkokulu'nda Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Vekili Halil Eser ve eşi Zehra Eser, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, Okul Müdürü Figen Gökmen, öğretmenler, öğrenciler ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte Bodrum Belediyesi logosu ile "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" yazılı dev boyuttaki kumaş üzerine renkli boyalar ile kız öğrenciler el baskısı yaptı. Etkinlik süresince Başkanvekili Halil Eser, öğrenciler ile el baskısı yaparak kız çocuklarının mutlu gününde sevinçlerine ortak oldu.

Bu özel günün tüm kız çocuklarının eğitim alması, güçlenmesi, mutlu bir geleceğe adım atması ve farkındalığın artırılması için kutlandığını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, öğrencilere hitaben "Sizler bizlerin geleceğisiniz. Hepiniz değerli ve güçlü olduğunuzu, istediğiniz her şeyi başarabileceğinizi unutmayın. Kendinize inanın, büyük hayaller kurun ve bu dünyayı daha güzel bir yer haline getirin. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Dünya sizinle daha renkli" dedi.

Müzik eşliğinde eğlenceli anların yaşandığı etkinlik sonunda tamamlanan afişin, uygun bir şekilde okulda sergilenmesi için talimat veren Bodrum Belediye Başkan Vekili Halil Eser, bu anlamlı günde düzenlenen neşeli ve sevgi dolu etkinliği çocuklarla birlikte gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak, "Bu renkli etkinliğin yapılmasına katkı sağlayan başta Bodrum Kaymakamı Sayın Mustafa Çit'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Aslan Korkmaz'a, Hüseyin Boyacı İlkokulu Müdürü Sayın Figen Gökmen'e, çok kıymetli öğretmenlerimize, etkinliği organize eden Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün çalışanlarına ve elbette sevgi dolu kalpleriyle bizlere her daim umut olan kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederek tüm kız çocuklarının 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü kutlarım" diye konuştu.

Teneffüs zili çaldığında ise okulun kız-erkek tüm öğrencileri, etkinlik alanında toplanarak çalan neşeli müzikler eşliğinde hep birlikte dans etti.  Etkinlik, deve cüce oyunu ve hikaye okuma etkinliği ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kutlamalar, Eğitim, Bodrum, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Dünya Kız Çocukları Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
18:03 Yılmaz Vural’dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler
17:57 İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu
17:20 Forvet tercihi nasıl olacak Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi Forvet tercihi nasıl olacak? Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi
17:10 Nusret’ten Köfteci Yusuf’a olay gönderme Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme
17:09 Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu
17:01 Marmaris’te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa’da viral oldu Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu
16:34 Aralarında uçurum var Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu
16:32 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı
16:29 Altay Bayındır krizi Manchester United’ı karıştırdı Altay Bayındır krizi Manchester United'ı karıştırdı
16:26 Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 14:58:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Dünya Kız Çocukları Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.