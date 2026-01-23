Bodrum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Ücretsiz "Mum Boyama Atölyesi"

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatili kapsamında ebeveynlere ve çocuklara yönelik ücretsiz Mum Boyama Atölyesi düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yarıyıl tatiline giren çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla "Mum Boyama Atölyesi" düzenledi.

7–9 yaş aralığındaki çocukların ebeveynleriyle birlikte yer aldığı atölyede, katılımcılar renkli boyalar ve simler kullanarak birbirinden özgün mum tasarımları hazırladı. Aile büyüklerinin de dahil olmasıyla kuşaklar arası etkileşimi güçlendiren bu anlamlı etkinlik, paylaşımı, yaratıcılığı ve aile bağlarını ön plana çıkardı.

Etkinlik sırasında duygu ve düşüncelerini paylaşan anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte böyle nitelikli ve ücretsiz bir etkinlikte buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bodrum Belediyesi'ne ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yapan Büşra Yabacı, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak birçok yerde atölye çalışmalarımız devam ediyor. İlk defa ebeveyn katılımlı bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Umurça Kütüphanesi, Peksimet Halk Kütüphanesi, Yalıkavak ve Turgutreis'te Akçaalan Kütüphanesi'nde atölye çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.