Bodrum'da evini yakan kişi su kuyusuna atladı - Son Dakika
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Bodrum'da evini yakan kişi su kuyusuna atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet ettiği evi ateşe veren kişi, jandarma ekiplerinden kaçarken kendisini su kuyusuna attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangını çıkaran kişi ise yaralanarak su kuyusundan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

06.07.2024 19:57
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet ettiği evi ateşe veren kişi, jandarma ekiplerinden kaçarken kendisini su kuyusuna attı.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir evden alevlerin yükseldiği ihbarını alan jandarma ve itfaiye ekipleri, belirtilen adrese gitti.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada ikamet ettiği evi yaktığı tespit edilen F.A.I. jandarma ekiplerinden kaçmaya başladı.

F.A.I, kendisini evin yakınındaki 15 metre derinliğinde bir su kuyusuna attı.

Yaralanan F.A.I, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da evini yakan kişi su kuyusuna atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da evini yakan kişi su kuyusuna atladı - Son Dakika
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