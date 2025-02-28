Bodrum'da Geleneksel İftar Programı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Geleneksel İftar Programı Başlıyor

Bodrum Belediyesi, Ramazan boyunca her gün farklı bir mahallede iftar sofrası kuracak. İlk iftar, 1 Mart Cumartesi günü Türkbükü Kafe önünde gerçekleştirilecek.

28.02.2025 12:05  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, bu yıl da 1 Mart Cumartesi günü (yarın) Türkbükü Kafe önünde başlıyor.

Ramazan ayı boyunca, Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde her gün farklı bir mahallede iftar sofrası kurulacak. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturan iftarların ilki, 1 Mart Cumartesi akşamı Türkbükü Kafe önünde yapılacak.

İkinci gün iftar yemeği ise 2 Mart Pazar günü Bodrum Pazar Yeri'nde olacak. Tüm halkın bir araya gelerek manevi ve sosyal bağlarını güçlendireceği program, 26 Mart Çarşamba günü, 30 yılı aşkındır düzenlenen geleneksel Türkkuyusu Mahallesi Sahur Programı'yla son bulacak.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iftar programı ile ilgili şunları söyledi:

"Ramazan'ın manevi atmosferinde birlik ve beraberlik duygularını yaşayacağımız iftar programında vatandaşlarımızla buluşmanın mutluluğu içindeyiz. On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kuracağız. Paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirerek Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşamayı amaçlayan iftar sofralarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ramazan ayının Bodrum'a ve ülkemize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Cumartesi, Belediye, Türkbükü, Güncel, Bodrum, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Geleneksel İftar Programı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
12:10 Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:10 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu
18:01 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler
17:55 Kanarya güle oynaya turladı Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:44 Öcalan’ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
17:43 Öcalan’ın çağrısı sırasında Ankara’da dikkat çeken görüntü Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 13:38:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Geleneksel İftar Programı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.