Bodrum'da Geleneksel İftar Programı Başlıyor

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, bu yıl da 1 Mart Cumartesi günü (yarın) Türkbükü Kafe önünde başlıyor.

Ramazan ayı boyunca, Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde her gün farklı bir mahallede iftar sofrası kurulacak. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturan iftarların ilki, 1 Mart Cumartesi akşamı Türkbükü Kafe önünde yapılacak.

İkinci gün iftar yemeği ise 2 Mart Pazar günü Bodrum Pazar Yeri'nde olacak. Tüm halkın bir araya gelerek manevi ve sosyal bağlarını güçlendireceği program, 26 Mart Çarşamba günü, 30 yılı aşkındır düzenlenen geleneksel Türkkuyusu Mahallesi Sahur Programı'yla son bulacak.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iftar programı ile ilgili şunları söyledi:

"Ramazan'ın manevi atmosferinde birlik ve beraberlik duygularını yaşayacağımız iftar programında vatandaşlarımızla buluşmanın mutluluğu içindeyiz. On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kuracağız. Paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirerek Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşamayı amaçlayan iftar sofralarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ramazan ayının Bodrum'a ve ülkemize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum."