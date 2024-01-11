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Bodrum'da hayvan hırsızlığına karışan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da hayvan hırsızlığına karışan 7 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, satıcıları darbedip hayvanlarını aldığı ileri sürülen 7 şüpheli yakalandı. Samsun'dan Bodrum'a getirilen 16 buzağıyı satmak için anlaşma yapan şüpheliler, satıcıları Cennet Koy mevkisine yönlendirerek darbedip hayvanları çaldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edilecek. 14 buzağı sahiplerine teslim edilirken, 2 buzağının telef olduğu belirlendi.

Bodrum\'da hayvan hırsızlığına karışan 7 şüpheli yakalandı
11.01.2024 - 23:03,  Güncelleme: 23:05
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, satıcıları darbedip hayvanlarını aldığı ileri sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'da yaşayan Recep Tahir G, Hakan E. ve Sefa E, 16 buzağıyı satmak için Bodrum'a getirdi.

Üç kişi, satış için anlaştıkları şahıslarla Türkbükü Mahallesi'nde buluştu. Müşteri gibi davranan şüpheliler, mandıraların Cennet Koy mevkisinde bulunduğunu belirterek satıcıları buraya yönlendirdi.

Satıcılar daha sonra geldikleri bölgede kendilerini karşılayan grup tarafından darbedildi. Burada hayvanları kendi araçlarına yükleyen şüpheliler bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güvercinlik'te yapılan çalışmada 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan 14 buzağı sahiplerine teslim edildi. Diğer 2 buzağının telef olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Samsun, Bodrum, Muğla, Hayvan Hakları, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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