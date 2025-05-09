Bodrum'da 'Hoş Geldin Bebek Projesi' Başlatıldı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kentimizde yaşayan her bir vatandaşımızın mutluluğu, sağlığı ve güvenliği için adımlar atmaya; daha güzel, daha huzurlu ve yaşanabilir bir Bodrum için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm Ekipleri, yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor. Proje kapsamında mayıs ayının ilk haftası Mumcular, Gölbaşı ve Konacık mahallelerinde ziyaretler yapıldı. 17 aileye bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setleri verilirken bütçelerine destek sağlandı.

"Yeni doğan bebeklerimizi ve ailelerini ziyaret ediyoruz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hoş Geldin Bebek Projesi ilişkin, şunları söyledi:

"Kent genelinde büyük bir özveriyle yürüttüğümüz Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında, yeni doğan bebeklerimizi ve değerli ailelerini ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerle hem onların mutluluk ve heyecanına ortak oluyor hem de aile bütçelerine bir nebze olsun katkı sağlıyoruz. Kentimizde yaşayan her bir vatandaşımızın mutluluğu, sağlığı ve güvenliği için adımlar atmaya; daha güzel, daha huzurlu ve yaşanabilir bir Bodrum için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz."

Ekipler; başvurular kapsamında Bodrum Yarımadası genelinde ziyaretlerini sürdürecek. Detaylı bilgiye 444 00 48'ten; Hoş Geldin Bebek Kayıt Formuna ise https://bodrum.bel.tr/yeni_dogan adresinden ulaşılabilir.