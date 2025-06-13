Bodrum'da Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, üç ayrı suçtan hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C'nin Bağla Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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