Bodrum\'da Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, iki ayrı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nın (22) Turgutreis Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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