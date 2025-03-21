Bodrum'da İftar Programı: Yerel Yönetim Temsilcileri Bir Araya Geldi

(MUĞLA) - Bodrum genelinde hizmet veren kurumların bölge müdürleri ile daire amirleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin daveti üzerine iftar sofrasında buluştu.

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Gümbet Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programına, Başkan Mandalinci adına Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü, Başkan Yardımcıları Tanju Aksu, Ahmet Yıldızhan, Kanat Özsert ve Ercan Pehlivan ev sahipliği yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Birinci Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, ADM Bölge Müdürü Mustafa Akdağ, Telekom Bodrum Müdürü ile ilçe daire amirlerinin de katıldığı iftar programında, Bodrum'da yapılan çalışmalar, yürütülen hizmetler ile iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Bodrum halkının her türlü altyapı ve üstyapı hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.