Bodrum'da isale hattı patladı, yollar göle döndü
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafta içinde devreye alınan yeni su ana isale hattı patladı. Bir araç mahsur kaldı, iş yerlerini su basarken, yollar göle döndü.
Bitez Mahallesi'nde patlayan CTP hatlar, yeni hat çekilerek duktil borularla değiştirilmişti. Hatlar bu hafta içerisinde devreye alındı. Yeni döşenen hatlarda bugün bir patlama yaşandı. Patlama sonrası tonlarca su büyük bir tazyikle yola aktı. Patlamanın olduğu noktada bir otomobil çukura girdi. Otomobil, güçlükle kurtarıldı. Patlaktan çıkan tonlarca su, Şah Caddesi'ndeki birkaç işletmeyi bastı.
İhbarın ardından hatta giden su kesilirken bölgede MUSKİ tarafından çalışma başlatılacağı öğrenildi.
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