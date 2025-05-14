Bodrum'da Kaçak Yapılar Yıkıldı

(MUĞLA) - Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi sınırlarında bulunan "kesin korunacak hassas alan" olarak tescilli Adaboğazı mevkindeki kaçak yapılar, çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yıkıldı.
Bodrum Kaymakamlığı koordinasyonunda Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Birimi iş birliğiyle, mera niteliğinde koruma statüsüne sahip alanda izinsiz inşa edilen basit yapılarda yıkım çalışması yapıldı.
Eskiçeşme Mahallesi sınırlarında bulunan "kesin korunacak hassas alan" olarak tescilli Adaboğazı mevkindeki kıyı alanındaki kaçak yapılarda gerçekleştirilen yıkım işleminin ardından yapıların inşasında kullanılan malzemeler de bölgeden tahliye edildi.
Doğal ve kültürel mirasın korunması amacıyla gerçekleştirilen müdahalenin ardından yetkililer, özellikle "kesin korunacak hassas alan" statüsündeki bölgelerde, izinsiz yapılaşmaya karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
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