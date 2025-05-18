Bodrum'da Lahmacun Fiyatı İddiaları Yanlış - Son Dakika
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Bodrum'da Lahmacun Fiyatı İddiaları Yanlış

Bodrum Belediye Başkanı, 2 bin 500 liraya lahmacun satıldığı haberlerini yalanladı.

18.05.2025 15:11
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BODRUM Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, turizme ilişkin değerlendirmelerde bulunup, Bodrum'da 2 bin 500 liraya lahmacun satıldığıyla ilgili haberlerin turizmi baltaladığını söyledi. Mandalinci, "Bu asla gerçek değil. Bodrum'da esnaf lokantasında lahmacun 150 liradır. Sahil işletmesinde ise 350 liradır. Hizmeti, kalitesi, niteliği ve kullanılan ürünlerin en üst düzey olduğu restoranlarda yiyeceğiniz lahmacun tamamen sizin ne aradığınız ile doğru orantılıdır. Orada yediğiniz lahmacuna fiyatı ben veremem" dedi.

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a kruvaziyerler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Marella Discovery 2, saat 08.00'da Bodrum'a gelerek demirledi. Gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere 1789 turist ve 726 personel bulunduğu belirtildi. Marella Discovery 2'nin bugün saat 18.00'de Yunanistan'ın Heraklion Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, turizmle ilgili basın mensuplarına açıklamada, Marella Discovery 2 gibi bu yıl 160'ın üzerinde yolcu gemisinin Bodrum'a geleceğini söyledi. Başkan Mandalinci, "2024 yılında bölgemiz 1 milyon 100 bin civarında yabancı turist ağırladı. Bu sene havayolu şirketlerinden aldığımız geri dönüşler ve yurt dışı fuarlarında yaptığımız çalışmalar neticesinde bu sayının üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Bölgemizde kruvaziyer gemilerinin ağırlandığı bir liman var ve her sene kruvaziyer yolcuları üzerine koyarak gemi sayılarında artış oluyor. Kruvaziyer ile gelen turistlerin bölge ekonomimize çok ciddi bir katkısı oluyor. Hem havayolu hem kruvaziyer hem yerli turistlerimizin bölgeye gelmesiyle böylelikle bu turizm sezonunda esnafımızın işlerinin en iyi şekilde olmasını sağlayacağız" dedi.

'19 İŞLETME ÖNÜNDE OLMAK ÜZERE TOPLAM 69 HALK PLAJIMIZ VAR'

Bodrum'daki halk plajlarında uygulanacak tarifelere de değinin Başkan Mandalinci, "Turistlerin en iyi şekilde tatil yapmasını sağlamak, belediye çalışanları olarak bizim asli görevimiz. 19'u işletme önünde olmak üzere toplam 69 halk plajımız var. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz gerek özel işletmelere gidebilir. Özel işletmelere gitmek istemeyenler ise belediyemizin ücretsiz 50 tane halk plajından birine giderek burada şezlong ve şemsiye hizmetinden de ücretsiz faydalanabilir. Belediye kafelerimizin önündeki 19 halk plajlarında ise şezlongumuz bu sene 100 lira olacak. Bu vatandaşlarımızın plajlarımızın doğru kullanılması, oradaki olumsuzlukların önüne geçilmesi için bir bedel karşılığında hizmet verilmesi noktasında bize yaptığı talebe karşı geri dönüşle aldığımız bir karar" dedi.

'BODRUM LAHMACUNDAN İBARET DEĞİL'

Ulusal ve uluslararası basına düşen Bodrum'da 2 bin 500 liraya lahmacun satıldığıyla ilgili haberlerin turizmi baltaladığına dikkati çeken Başkan Mandalinci, "Bodrum lahmacundan ibaret değil, lahmacun Bodrum'da tüketilen ana kalemlerden değil. Bodrum'u lütfen bu sene plajlarda lahmacunun fiyatlarıyla yaftalamayın. Haberler şimdiden çıkmaya başladı ama daha kimse lahmacun ocağını açmadı. Ama siz, '2 bin 500 lira' diye bir fiyat uydurdunuz. Bu asla gerçek değil. Bodrum'da esnaf lokantasında lahmacun 150 liradır. Sahil işletmesinde ise 350 liradır. Hizmeti, kalitesi, niteliği ve kullanılan ürünlerin en üst düzey olduğu restoranlarda yiyeceğiniz lahmacun tamamen sizin ne aradığınız ile doğru orantılıdır. Orada yediğiniz lahmacuna fiyatı ben veremem. Bodrum'un hiçbir restoranında 2 bin 500 liraya lahmacun yiyemezsiniz. Keşkek, çökertme kebabı ve acı otu ve yöresel lezzetleriyle marka olmuş şehrimizin lahmacun ile bu şekilde turizminin baltalanması nafile bir çaba olarak görüyorum. Magazinel bir değeri varmış gibi sürekli böyle haberlerin önümüze verilmesi bizleri üzmüyor, güldürüyor. Her bütçeye göre hizmet alabileceğiniz yerlerimiz var" diye konuştu.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

Tamer Mandalinci, Yerel Yönetim, Gastronomi, Ekonomi, Turizm, Güncel, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Lahmacun Fiyatı İddiaları Yanlış - Son Dakika

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