Bodrum'da Maki Yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yakınındaki bir alışveriş merkezi tedbir amaçlı tahliye edildi.Ortakent Mahallesi'nde yakınlarındaki dağlık ve makilik alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgede bulunan bir AVM tedbir amaçlı boşaltıldı. Yoğun trafik nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaşırken, yangına müdahale sürüyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),