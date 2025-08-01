Bodrum\'da Maki Yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yakaköy Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.