Bodrum\'da Maki Yangını Çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.