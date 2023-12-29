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Bodrum'da minibüs şarampole devrildi, 7 yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da minibüs şarampole devrildi, 7 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Minibüs, denize düşmeden ağaca takılı kaldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bodrum\'da minibüs şarampole devrildi, 7 yaralı
29.12.2023 - 18:43,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Aytaç Davut'un kullandığı 35 AAG 289 plakalı minibüs, Gölköy Mahallesi 218. Sokak Cennet Koyu mevkisinde şarampole devrildi.

Yuvarlanan araç, denize düşmeden ağaca takılı kaldı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, minibüsteki 7 yaralı ambulansa taşınarak, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün bölgeden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bodrum'da minibüs şarampole devrildi, 7 yaralı - Son Dakika
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