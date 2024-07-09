Bodrum'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bodrum\'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bodrum'da Pınarlıbelen Mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bodrum Kaymakamı ve Belediye Başkanı bölgede incelemelerde bulundu. Yangının Pınarlıbelen ve Etrim mahallelerine sıçramaması için çaba gösteriliyor. Yangına 8 uçak, 10 helikopter ve 200'den fazla orman işçisi müdahale ediyor. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma yapılacak.

09.07.2024 19:26
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'PINARLIBELEN VE ETRİM MAHALLELERİMİZE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR'

Bodrum'da Pınarlıbelen Mahallesinde başlayan orman yangını 4'üncü saatini geride bırakırken, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürdürülüyor. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Ekipler yangına şu an ciddi müdahalede bulunuyor. 8 uçak, 10 helikopter, 200'den fazla orman işçimiz yangına müdahale ediyor. Kontrol etmeye çalışıyoruz, alevlerin etrafı epey çevrildi. Şu an tam soğutma diyemez ama iyi noktaya geldiğimizi sanıyoruz. Pınarlıbelen ve Etrim mahallelerimize sıçramaması için çabalarımız sürüyor. Orman teşkilatımızın hava araçlarının çok iyi seviyeye geldiğini gördük. Soğutma çalışmaları bittikten sonra jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütecek" dedi.

'250'NİN ÜZERİNDE BİR SORTİ İLE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR'

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de "Bugün saat 14.15 sıralarında Pınarlıbelen'le Çamlık Mahalleleri arasında Kaplandağ mevkisinde bir orman yangını meydana geldi. Yangının meydana geldiği bölge sarp bir arazi olduğu için maalesef ki karadan müdahale edemedik. Ancak devletimizin imkanlarıyla kaymakamımızın liderliğinde orman işçilerimizle yaklaşık 300 personel çalışıyor. 10 helikopter, 8 uçak yangına ilk andan beri müdahale ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Yaklaşık olarak 250'nin üzerinde bir sortiyle yangına müdahale çalışmaları devam ediliyor. Kısmen kontrol altına alınabiliyor. Ancak bildiğiniz gibi bölgenin hem dağlık olması hem de rüzgarın çok değişken yönlerden esmesi nedeniyle yangın yer yer kontrolden çıkıp, tekrar büyüme eğilimi gösteriyor. Bu ormanların yanmaması için, bir metrekare bile orman alanını kaybetmememiz için etkin çalışmamız sürmeye devam edecek. Yangını kontrol altına almak için etkin mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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