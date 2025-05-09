Bodrum\'da Orman Yangınlarına Havadan Denetim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı havadan denetimlerini artırdı.

Orman yangını riski yüksek kentlerden biri olan Muğla'da, farklı kurumlar yaz sezonunda yangınlara karşı önlemler alıyor. Kırsalda jandarma ekipleri yaya ve araçla denetimlerinin yanı sıra havadan da termal kameralı dronlarla bölgeyi tarıyor.

Denetimlerde orman yangınlarıyla mücadelenin yanı sıra, ormanlık alana moloz dökülmesi, kaçak avcılık, kaçak yapılaşma ve göçmen kaçakçılığına karşı da çalışma yapılıyor.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum'un Çamlık Mahallesi'ndeki uygulama yapan ekipleri ziyaret ederek, bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çit, orman teşkilatının yanı sıra diğer kurumların da orman yangınlarına karşı çalışma yaptıklarını söyledi.

Jandarmanın gece gündüz denetimlerini sürdürdüğünü dile getiren Çit, "Yangın konusunda Bodrum hassas. Jandarmamız her gün alanı tarıyor. Yangın çıkmaması için mücadelemizi veriyoruz. Ekipler, mini İHA ile sadece yangına karşı değil ormanlarımıza çöp dökülmemesi ve kaçak yapılaşmaya karşı da duyarlı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşın da bu konuda duyarlı olmasını isteyen Çit, geçen yıl kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar nedeniyle iki noktada yangın çıktığını hatırlattı.

Kamuya ait araçlarda 6 ve 10'ar kilogramlık yangın söndürme tüpleri olmasını istediklerini belirten Çit, "Biz kamuda bütün araçlarda bunu sağlamak istiyoruz. Yangın başladığında söndürebilirsek o bizi mutlu edecek." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan'ın eşlik ettiği Çit'e, kullanılan cihazlar ve yaşanabilecek olumsuzlukların nasıl tespit edildiği konusunda bilgi verildi.