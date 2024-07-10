Bodrum'da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum\'da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına 8 uçak, 10 helikopter, 120 arazöz, 30'dan fazla itfaiye aracı, UMKE aracı, ambulans, jandarma ve polise ait TOMA, su tankeri ve 500 personel ile müdahale edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak büyüdü. Gece boyunca devam eden müdahaleler sonucunda yangın sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

10.07.2024 08:08
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alındı.

Bodrum'un kırsal Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormandan, dün saat 14.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ilk etapta 8 uçak, 10 helikopter, 120 arazöz, 30'dan fazla itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, jandarma ve polise ait 5 adet TOMA, 16 su tankeri ve 500 personel ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın Etrim bölgesinden Sevda Tepesi'ne doğru yayıldı. Yangın söndürme uçakları sortiler yaparak yayılımın önüne geçmek için mücadele etti.

Gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla beraber yeniden havadan müdahale başlatılırken, 4 helikopter ve 6 uçak yanan bölgenin söndürülmesi için aralıksız sorti yaptı. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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