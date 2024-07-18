Bodrum'da otelde zehirlenme şüphesiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da otelde zehirlenme şüphesiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Geniş Video İzle

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir otelde konaklayan 16 kişi, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan kişiler taburcu edilirken, olayın gıda ya da su kaynaklı olup olmadığı konusunda inceleme başlatıldı.

18.07.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, konakladıkları otelde zehirlenme şüphelisiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yalıkavak Mahallesinde bulunan bir otelde konaklayan 16 kişi, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 16 kişi taburcu edilirken, gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığı konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Bodrum\'da otelde zehirlenme şüphesiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA

Mide bulantısı, Karın Ağrısı, Zehirlenme, İnceleme, Bodrum, Sudan, Muğla, Kusma, Olay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da otelde zehirlenme şüphesiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 21:13:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da otelde zehirlenme şüphesiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement