Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Peksimet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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