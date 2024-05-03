Bodrum'da Renkli Etkinlikler

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Bodrum Belediyesi, 5 Mayıs Pazar günü ilçenin 3 ayrı noktasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Bodrum Canlar Şenliği'nin 10'uncusu Bodrum Belediyesi destekleriyle Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği, Kumköy Muhtarlığı ve Kum İrmene Kültür Derneği iş birliğiyle 5 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Kumköy İrmene Mahallesinde gerçekleşecek.

Barış, kardeşlik ve hoşgörü rüzgarlarının eseceği şenlikte, Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Duman konser verecek. Programda ayrıca Kum İrmene Kültür Derneği Bir Saz Bir Söz Sanat Grubu ve Sanatçı İlhan Özçelik, Ahura Ritim Topluluğu, Müzisyen Saygın Şahin ve Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Halk Müziği Topluluğu da sahne alacak.

DOĞANIN UYANIŞI ŞÖLENLE KARŞILANACAK

Doğanın uyanışını simgeleyen ve her yıl baharın başlangıcında kutlanan Hıdırellez, bu sene de şölenle karşılanacak. 5 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Kumbahçe Mahallesi Giritli Teyze Plajında yarışmalar, atölye çalışmaları, DJ performansı, konserler ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı Bodrum Hıdırellez Şenliği gerçekleştirilecek.

BODRUM'DA DOLU DİZGİN TRİATLON HEYECANI

Yüzme, bisiklet sürüşü ve koşunun ardı ardına yapıldığı triatlon yarışlarının Bodrum'da 4'üncüsü yapılacak. Bodrum MW Challenge Triatlon, 5 Mayıs Pazar günü saat 06.30'da Double Tree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort'ten başlayacak. Yarışlar, aynı gün saat 15.00'te yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak.

5 Mayıs 2024 Pazar günü 06.00- 10.30 saatleri arası yapılacak olan "MW Bodrum Challenge Triatlonu" dolayısıyla Torba Kavşağı ile Güvercinlik arası yollar tek şeride düşürülecek.