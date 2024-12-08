Bodrum'da Sağanak Sel: Evler Su Bastı - Son Dakika
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Bodrum'da Sağanak Sel: Evler Su Bastı

Bodrum\'da Sağanak Sel: Evler Su Bastı

Muğla Bodrum'da sağanak sonucu evler su altında kaldı, yollar kapandı, selde araçlar sürüklendi.

08.12.2024 18:16
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonucu evleri su bastı, bazı araçlar yolda kalırken, bir araç da selde sürüklendi.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Turgutreis, İslamhaneleri, Yalıkavak, Akyarlar ve Ortakent-Yahşi mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

Turgutreis-İslamhaneleri mevkisinde derenin debisinin yükselmesi sonucu meydana gelen selde çevre yolu kapandı. Ekipler yolu açmak için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde de bazı evler sular altında kaldı. Eşyaları sular içinde kalan ilçe sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Akyarlar Kemer mevkisinde de yol, sel sonucu kapandı, belediyeye ait araç yolda mahsur kalırken, bir otomobil de selde sürüklendi. Belediye aracının içerisinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet, zarar gören alanlarda inceleme yaptı ve vatandaşlarla görüştü.

Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin birçok noktasında şiddetli yağış nedeniyle sıkıntılar yaşandığını, çok sayıda ekiple çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, 175 personel, 77 araç ile sele müdahale edildiği bildirildi.

Belediye temizlik işleri ekiplerinin selden etkilenenlere yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, "Ekiplerimiz zarar gören malzemelerin tanzimi için de ailelere yardımcı oluyorlar. Zarar tespiti yapılıyor. Şu anda bölgemizde yağış durdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı ile sürecin takip edildiği, selin yaralarının sarılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Sağanak Sel: Evler Su Bastı - Son Dakika

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