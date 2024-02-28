Bodrum'da Tarım Alanına Dolgu Yapan Kişiye 411 Bin 127 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Bodrum'da Tarım Alanına Dolgu Yapan Kişiye 411 Bin 127 TL İdari Para Cezası

Bodrum\'da Tarım Alanına Dolgu Yapan Kişiye 411 Bin 127 TL İdari Para Cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yaka Mahallesi'nde tarım alanının zemininin bozularak amacı dışında kullanmak üzere dolgu yapıldığı tespit edildi. Bölgedeki inceleme sonucunda, alanı bozan kişiye 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandı ve alanın eski haline dönüştürülmesine karar verildi. Eğer alan iki ay içerisinde eski haline getirilmezse, bu tutarın üç katı idari para cezası daha uygulanacak.

28.02.2024 18:05
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım alanına dolgu yaparak zeminini bozduğu öne sürülen kişiye, 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yaka Mahallesi'nde tarım alanının zemininin bozularak amacı dışında kullanmak üzere dolgu yapıldığı tespit edildi.

Bölgedeki incelemede bahse konu alana zarar veren kişiye 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandı. Alanın eski haline dönüştürülmesine de karar verildi.

Alanın iki ay içerisinde eski haline getirilmemesi durumunda da bu tutarın üç katı idari para cezası daha uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Tarım Alanına Dolgu Yapan Kişiye 411 Bin 127 TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Tarım Alanına Dolgu Yapan Kişiye 411 Bin 127 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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