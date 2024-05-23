Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliği devam ediyor - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliği devam ediyor

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliği devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde gerçekleştirilen temizlik seferberliği, Bitez, Çırkan, Konacık, Müskebi, Yahşi, Yaka ve Gürece mahallelerinde devam ediyor. Seferberliğe belediye yetkilileri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve ilçe sakinleri de katılıyor. Mandalinci, farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek tüm Bodrum halkını seferberliğe davet etti.

23.05.2024 15:15
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliğinin ikinci etabı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde ilçe genelinde gerçekleştirilen genel temizlik çalışmaları Bitez, Çırkan, Konacık, Müskebi, Yahşi, Yaka ve Gürece mahallelerinde devam etti.

Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen temizlik seferberliğine Mandalinci'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, belediye birim müdürleri, belediye personeli ve ilçe sakinleri katıldı.

Mandalinci, yaptığı açıklamada, katılımcıların ilçenin çeşitli mahallelerinde temizlik seferberliğine katıldığını söyledi.

Etkinlikte farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Mandalinci, "Bunu hep beraber yaratabiliriz. Avrupa'da çok güzel örnekleri varsa ülkemizde de bu örneklerin artmasını sağlayabiliriz. Bütün ekip arkadaşlarım, başkan yardımcılarım, müdürlerimle temizlik seferberliğinin ikinci etabında beraber olduk. İki hafta sonra yine dört büyük mahallemizde üçüncü etabı başlatacağız. Bütün Bodrum'u Bodrum'da yaşayan vatandaşları bu seferberliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Temizlik seferberliğinin yarımadanın tüm mahallelerinde belirli periyodlarla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliği devam ediyor - Son Dakika

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