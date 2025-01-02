Bodrum\'da Uyuşturucu Ticareti Tutuklamaları

Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdikleri ve satış için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 301 gram kokain ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.