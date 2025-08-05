Bodrum'da Yangın Paniği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde tente ve branda üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmından alevlerin yükseldiği ihbarını alan itfaiye ekipleri belirtilen adrese gitti.
Ekipler, yerleşim yeri yakınlarındaki yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşları panikleten yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Öte yandan yangın nedeniyle çıkan yoğun dumanlar mahallenin birçok noktasından da görüldü.
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