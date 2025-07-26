Bodrum'da Yelkenli Tekne Kazası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarptıktan sonra su alıp yan yatan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Bodrum açıklarında Karaada önlerinde seyir halindeki yaklaşık 15 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, kıyıya yakın noktada kayalıklara sürterek hasar aldı.

Hasar nedeniyle tersaneye hareket eden yelkenli, su almaya başladı. Yelkenlide bulunan 5 kişi ise bölgede bulunan başka tekneler tarafından alınarak tahliye edildi.

Yelkenli tekne Tavşan Burnu civarında yarı batık vaziyette yan yatıp karaya oturdu.

Teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacak.