Bodrum\'daki Yangın Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında bir bölümü makilik olmak üzere toplam 20 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
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