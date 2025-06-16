Bodrum\'daki Yangın Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında bir bölümü makilik olmak üzere toplam 20 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),