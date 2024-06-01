Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği maçta meşale ve torpil atan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği maçta meşale ve torpil atan 2 kişi gözaltına alındı

Bodrum FK\'nin Süper Lig\'e yükseldiği maçta meşale ve torpil atan 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor tribünlerinden sahaya meşale ve torpil atıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, çantalar içerisinde çok sayıda meşale ve torpil ele geçirdi. Çantaları alan 2 çalışan gözaltına alındı.

01.06.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği 1'inci Lig Play-Off finalinde stada meşale ve torpil sokan 2 kişi gözaltına alındı.

Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs'ta oynanan 1'inci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK, karşı karşıya geldi. Bodrum FK'nin 3-1'lik galibiyetle Süper Lig'e yükseldiği karşılaşmada, Sakaryaspor tribünlerinden sahaya meşale ve torpil atıldı. Stadyumda görev alan Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakaryaspor tribünleri önündeki reklam panosunun altına gizlenmiş 2 çanta içerisinde çok sayıda meşale ve torpil ele geçirdi. Konuyla ilgili soruşturmada çantaların, Sakaryaspor Malzeme Sorumlusu Osman K. tarafından stadyuma getirildiği, soyunma odası girişinde stadyumun reklam işlerini yapan firmada çalıştığı öne sürülen Nuri S. ve Hasan A.'ya teslim edildiği belirlendi. Çantaları alan 2 çalışanın, doğu maraton alt dolaşım alanını kullanıp, 120-121 bloktaki stadyum doğu maraton yeşil alanda bulunan reklam panolarının altına sakladığı tespit edildi. Spor savcısının talimatıyla çantaları reklam panosunun altına gizleyen Nuri S. ve Hasan A., Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sakaryaspor, Bodrum, Adana, Spor, Güvenlik, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği maçta meşale ve torpil atan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği maçta meşale ve torpil atan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement