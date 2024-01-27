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Bodrum Kitap Günleri Başladı

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, 'Bodrum Kitap Günleri' etkinliği başladı. 40'tan fazla yayın evi ve 50'ye yakın yazarın katıldığı kitap günleri 3 Şubat'a kadar okurlarını ağırlayacak. Bodrum Belediyesi ile Gümüşlük Akademisi Vakfı tarafından 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Herodot Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 'Bodrum Kitap Günleri' bugün kapılarını açtı. Açılış törenine Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, yazarlar ve çok sayıda kitapsever katıldı. Kitap günleri kapsamında, ekolojik duyarlılık yaratmak amacıyla 'Doğayı Okumak' temasıyla gerçekleşecek etkinliklerde söyleşiler, belgeseller, tiyatro ve kitap okumayı teşvik edecek kampanyalar düzenlenecek. Öte yandan kitap günlerinde, 40'tan fazla yayınevi ve 50'ye yakın yazar okuyucularıyla buluşacak. 'KİTAPLAR TOPLUMUMUZUN AYRILMAZ PARÇASIDIR' Yapılan organizasyonla ilgi olarak konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Kültür, sosyal yaşam ve ekonomide bütünlük oluşturan, bazen hayatın içinden bazen de yazarın hayal ufkunun geniş yelpazesinden kesitlerle bizleri içine çeken kitaplar, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Kitap Fuarları ise kitapların tanıtılması, okuryazar sayısının artırılması, okuma alışkanlığının gelişmesi gibi pek çok etkili fayda ile yayımcı, yazar, kitap ve okuru buluşturur. Ulusal kültürün oluşmasında önemi büyük olan kitapların geniş bir yelpazede Bodrumlularla buluşması için büyük emeklerle hazırlanan organizasyon, kentimize yeni bir soluk getirecek. Devamlılığını saylayabilirsek sanatı ve kültürü kentimizde yaşatmak, var olan kültürel değerleri korumak, Bodrum'un kültür ayağını yüceltmek için önemli bir işe imza atmış olacağız. Kitap Günleriyle doğayı da birleştirerek edebiyat, sanat ve insana yönelik her olguyu ortaya koymaya çalıştık diye konuştu.

Bodrum Kitap Günleri Başladı
27.01.2024 - 16:02,
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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, 'Bodrum Kitap Günleri' etkinliği başladı. 40'tan fazla yayın evi ve 50'ye yakın yazarın katıldığı kitap günleri 3 Şubat'a kadar okurlarını ağırlayacak.

Bodrum Belediyesi ile Gümüşlük Akademisi Vakfı tarafından 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Herodot Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 'Bodrum Kitap Günleri' bugün kapılarını açtı. Açılış törenine Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, yazarlar ve çok sayıda kitapsever katıldı. Kitap günleri kapsamında, ekolojik duyarlılık yaratmak amacıyla 'Doğayı Okumak' temasıyla gerçekleşecek etkinliklerde söyleşiler, belgeseller, tiyatro ve kitap okumayı teşvik edecek kampanyalar düzenlenecek. Öte yandan kitap günlerinde, 40'tan fazla yayınevi ve 50'ye yakın yazar okuyucularıyla buluşacak.

'KİTAPLAR TOPLUMUMUZUN AYRILMAZ PARÇASIDIR'

Yapılan organizasyonla ilgi olarak konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Kültür, sosyal yaşam ve ekonomide bütünlük oluşturan, bazen hayatın içinden bazen de yazarın hayal ufkunun geniş yelpazesinden kesitlerle bizleri içine çeken kitaplar, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Kitap Fuarları ise kitapların tanıtılması, okuryazar sayısının artırılması, okuma alışkanlığının gelişmesi gibi pek çok etkili fayda ile yayımcı, yazar, kitap ve okuru buluşturur. Ulusal kültürün oluşmasında önemi büyük olan kitapların geniş bir yelpazede Bodrumlularla buluşması için büyük emeklerle hazırlanan organizasyon, kentimize yeni bir soluk getirecek. Devamlılığını saylayabilirsek sanatı ve kültürü kentimizde yaşatmak, var olan kültürel değerleri korumak, Bodrum'un kültür ayağını yüceltmek için önemli bir işe imza atmış olacağız. Kitap Günleriyle doğayı da birleştirerek edebiyat, sanat ve insana yönelik her olguyu ortaya koymaya çalıştık diye konuştu.

Kaynak: DHA
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